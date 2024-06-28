«Прекрасная традиция»: ST посоветовал сохранить милый обычай всех выпускных

На ослепительном шоу «Алые паруса» музыкант рассказал, что невероятно важно в Год семьи.

Невероятно важно сохранить особую негласную традицию всех выпускных — после веселого вечера провожать девушек домой. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru во время шикарного шоу «Алые паруса» поделился популярный рэпер Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST.

По мнению артиста, такой милый обычай точно нужно соблюдать в Год семьи.

«Я думаю, что это прекрасная традиция, чтобы молодые люди провожали девушек до дома. Чтобы девушки были в безопасности», — рассказал музыкант.

Артист еще до выступления на сцене успел подглядеть, как выглядит бриг «Россия», который пройдет сегодня по новой траектории и «унесет выпускников в светлое будущее».

Рэпер отметил: в юности у него не было такого шикарного вечера. Однако он был рад школьной дискотеке, походу в местный Дом культуры и установленному там бильярдному столу.

Александр Степанов также обратился к молодым людям. Рэпер подчеркнул, что впереди девушек и юношей ждет замечательный дивный мир, наполненный возможностями для реализации. Музыкант пожелал выпускникам не бояться пробовать и открывать новое, экспериментировать и искать себя.

«Вы — наше будущее. И мы в вас уверены», — сказал ST.

Сегодня на Дворцовой площади проходит удивительный концерт «Алые паруса-2024». Каждый год мероприятие ждут тысяч выпускников. Шоу всегда поражает своим необыкновенным масштабом.

В этом году в Санкт-Петербург приехали не только бывшие школьники из регионов России, но и гости из стран СНГ и Африки. Все они рады оказаться этим вечером на ярком мероприятии.

На сцене выступят такие артисты, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Алсу, балет TODES и многие другие.

«Алые паруса», аналогов которому нет во всем мире, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица IOWA показа спортивный класс на сцене «Алых парусов».