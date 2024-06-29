«Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 97 0

Тося Чайкина на «Алых парусах» пожелала выпускникам больше путешествовать

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Любимая композиция молодежи намекнула, что Россия — это космос.

На сцене «Алых парусов» выступила певица с поистине волшебным голосом Тося Чайкина. Знаменитость исполнила свои хиты «Дорога домой», «В сердце бахнули стрелы», «Я не хочу сидеть дома» и посоветовала выпускникам больше путешествовать по нашей необъятной стране.

Любимая композиция молодежи «Я не хочу сидеть дома» сопровождалась иллюстрациями космоса на экранах, а также блуждающими космонавтами. Ведь Россия — это все, в том числе, и космос!

«Надоело быть усталым, не хватает волшебства. Я не хочу сидеть дома», — пропела Тося такие важные и нужные слова, пожелав всем выпускникам не сидеть на месте и путешествовать. Ведь в России столько красивых мест.

К слову, блок выступления Тося Чайкина завершила легендарным хитом в некогда исполнении Жанны Агузаровой «Верю я», который так волшебно лег на космический образ современной исполнительницы, создав ощущение преемственности поколений.

На сцене Дворцовой площади в Санкт-Петербурге выступили такие артисты как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES, Мот, оркестр Cagmo.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ST посоветовал сохранить милый обычай всех выпускных.

Тема:
Алые паруса 2024
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