«Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 91 0

Ваня Дмитриенко посвятил свое выступление на «Алых парусах» маме

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

В этом году главная тема праздника — семья в широком понимании этого слова.

Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Об этом артист рассказал эксклюзивно 5-tv.ru.

Певец выступает на вечере не первый раз. И начинал он, когда еще сам был школьником. Однако свой выпускной ему пришлось пропустить. Как он сам признается, не смог отметить его из-за работы.

Зато благодаря главному выпускному страны в Петербурге звезде удалось окунуться в атмосферу яркого праздника.

«Сегодня мама смотрела в прямом эфире мое выступление. Для нее пел», — говорит Дмитриенко.

Выпускникам музыкант пожелал всего самого яркого и светлого, а главное — улыбаться так же, как на «Алых парусах».

«Алые Паруса» на Дворцовой площади Петербурга по традиции собрали десятки тысяч выпускников, которые приехали не только со всех регионов России, но из других стран. В этом году главная тема праздника — семья в широком понимании этого слова.

Шоу проходит уже 20-й раз, аналогов ему в мире нет. В 2005 году его возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи».

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