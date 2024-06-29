«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 72 0

Люся Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Певица очень рада, что ребята смогли побывать на легендарном празднике и увидеть сказку наяву.

Любимица публики, певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. В комментарии корреспонденту 5-tv.ru она рассказала, что побывав на грандиозном празднике примерно три года назад, она смогла на себе прочувствовать все волшебство мероприятия и увидеть невероятный бриг "Россия". Того же она желает и всем выпускникам.

«Мне безумно радостно, что все больше и больше выпускников могут увидеть это не просто по телевизору или увидеть это где-то на фотографиях в интернете, а могут сами прийти и на своем выпускном увидеть эту сказку воочию. Это так прекрасно и, мне кажется, этот день они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — отметила знаменитость.

Чеботина добавила, что со времен школы она больше всего запомнила экзамены и 1 сентября. Также исполнительнице хита «Солнце Монако» пожелала выпускникам не бояться рисковать и больше экспериментировать.

«Не торопитесь. Сделайте правильный выбор в сторону молодости и наслаждайтесь каждым днем, каждой секундой, друзьями, семьей. Тем более, год семьи, поэтому влюбляйтесь, потому что сейчас в вашем возрасте можно так влюбиться, что получится создать прекрасную семью. Я вам желаю удачи при поступлении и, конечно же, отпразднуйте выпускной, как следует!» — сказала Чеботина.

В Санкт-Петербурге прошел главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы разворачивается уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!

Ранее 5-tv.ru сообщил, что хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи».

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