Воспитанные инженеры: число набравших 100 баллов на ЕГЭ по математике выросло

Российские школьники проявляют все больший интерес к точным наукам.

Поколение воспитанных инженеров вступает во взрослую жизнь — такой вывод напрашивается после анализа результатов ЕГЭ.

Воспитанные, поскольку в этом году нарушений со стороны школьников примерно на 20% меньше, чем в предыдущем. Что любопытно, старые добрые шпаргалки по-прежнему преобладают над электронными приспособлениями для списывания.

Наблюдается удивительные волны: каждый четный год нарушений меньше, чем в нечетный. Загадка, которую, возможно еще предстоит разгадать новому поколению ученых, с аналитикой у них все в порядке.

В этом году «стобалльников» по профильной математике впервые оказалось более тысячи человек, хотя обычно — 200-300, максимум 500. А тут такой прорыв! Как и по физике: более 750 отличников в этом году и этот показатель также в два-три раза превышает обычные годы.

Среди самих выпускников крепнет уверенность, что задания в этот раз были полегче, но в Рособрнадзоре уверяют, что сложность была обычной, но с прошлого года и ВУЗы, и вся система образования ведет серьезную работу по повышению качества преподавания школьной физики и математики. Тем более, государство увеличивает число бюджетных мест по инженерным специальностям. В Топ-5 направлений — IT и машиностроение. Главное найти свое призвание, отметил президент в видеопоздравлении выпускникам.

«Главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!», — сказал Владимир Путин.