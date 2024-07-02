«Поврежден мозг»: США готовятся к замене Байдена на грядущих президентских выборах

Почему действующий глава Белого дома может выбыть из гонки?

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, демократическая партия заменит кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах президента США. Как подчеркивает журналист, слишком много значимых либеральных политиков предположили, что у Байдена «поврежден мозг». И они уже не могут пойти на попятную.

«Они должны его убрать, и они это сделают. Вопрос только в том, когда. Если они умные, они сделают это немедленно», — заявил Карлсон.

При этом сам Джо Байден не оставляет попыток выбить из предвыборной гонки своего главного оппонента Дональда Трампа. Он раскритиковал решение Верховного суда, подтверждающее иммунитет от юридического преследования экс-главы Белого дома, в том числе — по делу о штурме Капитолия.

Байден заявил, что это — опасный прецедент, подрывающий верховенство закона, и последующие президенты уже не будут так его уважать и соблюдать границы власти, в отличие от Байдена, который, по его словам, за три с половиной года ни разу не превышал президентские полномочия.