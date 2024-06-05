Прошел год: как живет Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко

Незрячая певица не верила, что ее жизнь однажды осветит большое взаимное чувство. Она все еще не смирилась с тем, что судьба отняла это счастье.

Народная артистка России Диана Гурцкая только через год решилась на первое большое интервью после смерти горячо любимого мужа — замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко. Он скоропостижно скончался 20 мая 2023-го, ему было 46 лет. Мужчине стало плохо в самолете, он возвращался из командировки на Кубу. Судно экстренно посадили в Минеральных водах, на месте ожидала бригада скорой помощи, но спасти Кучеренко медикам не удалось.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Подробностей трагедии семья не разглашала. По одной из версий у супруга артистки остановилось сердце, по другой оторвался тромб, по третьей виной всему стал приступ эпилепсии. Появлялась даже информация о тяжелой депрессии, которая могла повлиять и на физическое здоровье. Однако Диана Гурцкая утверждала, что смерть мужа стала абсолютно внезапной, ничто не предвещало беды. Она получила печальную весть по телефону и была шокирована.

«Он человек жизнерадостный, любил жить, радовал окружающих. Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день», — признавалась певица.

Не раз Гурцкая делилась с публикой своим счастьем. Кучеренко она считала не просто спутником жизни и хорошим отцом их единственного сына Константина. По словам исполнительницы, ее супруг был человеком, благодаря которому сбывались все ее мечты. Они прожили душа в душу 18 лет, в браке не было место скандалам, неуважительному отношению — только любовь, взаимная поддержка, общие дела дома и за его пределами, бесконечная забота. После смерти избранника Диана отгородилась от мира, замкнулась в своем горе, искала соломинку, за которую можно ухватиться, чтобы снова начать жить.

Спустя год она пришла в студию телеведущего Бориса Корчевникова, чтобы поговорить о главной трагедии своей жизни. Как выяснилось, проклятием стала не слепота — она не помешала добиться успеха, найти вторую половину и стать матерью. Самая большая беда случилась год назад, и оправиться от нее Гурцкая пока не может. Но о муже она теперь говорит без слез и дрожи в голосе, но с благодарностью за подаренное время бескомпромиссного счастья.

История любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко

Артистка рассказала, что обязана встрече с Кучеренко Ирине Хакамаде. На мероприятии, в котором участвовали будущие супруги, она просто представила их друг другу и оставила наедине. Это было в 2002 году. Поначалу общение было дружеским, чиновник, к слову, был несвободен. Позже Гурцкая пригласила его на свой день рождения. Там гремело щедрое грузинское застолье, именинницу попросили спеть, и ее гость вдруг понял, что влюблен.

Свадьба Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Забавно, что на первое свидание он пригласил Диану в кино. Неловкую ситуацию потом исправлял, шепотом объясняя слепой спутнице, что происходит на экране. Спустя несколько месяцев чиновник решился на признание. Как рассказала Гурцкая Корчевникову, «сердечко застучало», ведь она и сама была безумно влюблена, хоть и боялась, что ее особенность может стать проблемой. Но кавалер не подвел. В 2005-м состоялась пышная свадьба, через два года появился на свет Константин.

«Наша жизнь — это была сказка, Боря, это была сказка. Невероятная сказка Золушки что ли. И эта сказка случилась со мной. И в течение 18 лет я была благодарна богу, судьбе за эту сказку… Я с первых дней понимала, что с ним буду счастлива. Это была любовь, это и есть любовь», — призналась певица Корчевникову.

Как Диана Гурцкая переживает смерть мужа

Родной брат певицы, он же ее продюсер, Роберт — еще один ангел-хранитель. В детстве он заботился о незрячей сестре, а когда проявился ее музыкальный талант, практически заставил выйти на большую сцену, предварительно отправив запись на конкурс. Он сопровождал Диану на протяжении всей карьеры, оберегал как мог. Ее кавалер в лице Кучеренко, что примечательно, не насторожил, а расположил брата. Роберт поддерживал влюбленного и обращал внимание сестры на его достоинства. Впоследствии мужчины стали близкими друзьями, родными людьми.

Гурцкая действительно боялась будущего с Кучеренко. Опасалась, что он не выдержит жизни с женщиной, которой нужна буквальная поддержка, помощь на каждом шагу. Звезда уже обжигалась и не хотела очередного разочарования. Именно брат тогда говорил ей: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?». И оказался прав. Избранник принял ее такой, какая есть, доверял ее решению воспитывать сына без няни, помогал в творчестве, создавал совместные благотворительные проекты и просто носил на руках.

Роберт Гурцкая стал близким другом Кучеренко. globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Приняла Диану и мама Кучеренко. Потеряв сына, она не осталась наедине с горем, а бросилась на помощь невестке. Через день свекровь оставалась у безутешной вдовы, обнявшись, женщины давали волю слезам. Эта поддержка помогала справляться с утратой. Первые 40 дней после похорон Гурцкая бывала на могиле мужа каждый день. Спустя год она не чувствует освобождения. Она поняла, что время не лечит, а только учит жить без любимого человека.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», — сказала артистка Корчевникову.

Крепкой опорой для вдовы стал ее сын. Гурцкая отметила, что отец воспитывал Константина заботливым, участливым, порядочным — настоящим мужчиной. Таким он, по мнению матери, и стал. Он следует заветам папы и не оставляет ее один на один с горем. Кучеренко учил наследника всегда быть рядом с семьей, беречь маму, помогать ей. Перед командировкой на Кубу чиновник успел попрощаться только с Костей, Диана в это время была занята работой. С остальными членами семьи простился только сообщением в общем чате.

Единственный сын Дианы и Петра родился в 2007 году. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Когда близкие уже ждали скорой встречи, раздался звонок. Через полчаса-час пораженный Константин написал в соцсетях об умершем отце и призвал всех, кого знает ценить любимых, говорить им слова любви, обнимать чаще и помнить — в любой момент их можно потерять. И в памяти должно остаться. Гурцкая на шоу Корчевникова заявила, что причиной смерти названа все-таки сердечная недостаточность. Она уверена, что если бы была рядом с мужем, каким-то чудом сумела бы спасти.

На шоу с Гурцкая присутствовал и Константин. Он признался, что получив печальное известие, думал только о маме. Был шокирован, разбит и встревожен, но чувствовал, что должен быть опорой для родительницы — как обещал папе. Так и сегодня мать и сын живут вместе, учатся жить без главы семейства. Только ради покойного мужа, говорит Диана, она продолжает работу над совместными проектами и на сцене. Звезда уверена, он хотел бы именно этого, а не ее затворничества и вечного траура.

Петр Кучеренко с сыном Константином. ВКонтакте / Константин Кучеренко / kotmertviy

Народная артистка жалеет, что не подарила Косте брата или сестру. Когда мальчик был еще крошкой, она не хотела делить любовь к нему с кем-то еще, но со временем изменила свое мнение. Они с Кучеренко мечтали о девочке, но судьба распорядилась иначе. Певица, выросшая в многодетной семье, очень ценит старшего брата и его заботу. В одном из интервью она откровенно говорила: «Что бы я делала без Роберта?». Теперь мечта о дочке от любимого мужчины кажется недостижимой. Эту мечту своей ненаглядной Кучеренко исполнить уже не в силах.

Ранее 5-tv.ru писал о послании Дианы Гурцкая мужу, опубликованное в годовщину его смерти.