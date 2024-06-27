Кто убил звезду «Друзей»? В причастности к смерти Мэттью Перри подозревают экс-жену Чарли Шина

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 61 0

Daily Mail: подозреваемой в смерти Мэттью Перри оказалась жена Чарли Шина

Кто убил звезду «Друзей»? В причастности к смерти Мэттью Перри подозревают экс-жену Чарли Шина

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Артист сблизился с ней еще в реабилитационном центре.

Американскую актрису Брук Мюллер подозревают в причастности к смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Она была бывшей женой Чарли Шина, который тоже снимался в этом же комедийном ситкоме. Об этом пишет Daily Mail.

Правоохранители уже допросили Мюллер в Лос-Анджелесе. Дело в том, что она подружилась с актером, когда он проходил реабилитацию от наркотической зависимости, причем ей страдала и 46-летняя Мюллер.

Незадолго до смерти Перри принимал кетамин — его актеру назначали для лечения от депрессии. Стоит упомянуть, что как раз этот препарат и стал основной причиной смерти знаменитого актера в прошлом году — это показало вскрытие. Причем тогда кончина звезды была указана как несчастный случай — не умышленное убийство.

Правоохранительные органы изъяли у Мюллер телефон, так и личный ноутбук. Обыски провели в мае этого года, тогда актриса резко отвергла ее возможную связь со смертью актера.

Мэттью Перри скончался 28 октября прошлого года. Экспертиза показала, что в организме актера было столько кетамина, сколько бывает у пациента больницы под общим наркозом.

Известно, что на протяжении многих лет артист боролся с пагубными привычками. В мемуарах Перри рассуждал о природе своей зависимости и пути к трезвости.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о возможных причинах таинственной смерти актера Мэттью Перри в октябре 2023 года.

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