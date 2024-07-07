«Мы его называем Иисус Христос»: как муж Заворотнюк продлевал жизнь актрисе

Спортсмен круглосуточно контролировал врачей, которые лечили его супругу.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая работает вместе с Петром Чернышевым, мужем покойной Анастасии Заворотнюк, вспоминала, как он поддерживал свою жену во время болезни. Об этом она рассказала на одном из федеральных каналов.

По словам спортсменки, о состоянии Заворотнюк ей сообщили одной из первых. В свой день рождения актриса чувствовала недомогание. Ее лицо немного перекосило. На следующий день во время обследования вскрылась страшная правда.

«Все эти пять лет были такие качели, когда была надежда на улучшения… Последний год Настя уже лежала, не вставала», — сказала Навка.

Родные и друзья Заворотнюк тщательно следили, чтобы ее фотографии не просочились в сеть. Хоть в ее внешности и произошли изменения, но во время прощания в храме, когда гроб был открытым, на лице актрисы не было специального макияжа.

Татьяна Навка вспоминала, как за спиной у Петра Чернышева и врачей, которые тщательно следили за строгим режимом питания актрисы, иногда приносили ей вкусную еду и вино, чтобы развеселить ее.

«Еще в начале болезни Настя просила нас: «Девчонки, умоляю, принесите мне бокальчик красного вина!» — с улыбкой рассказала спортсменка.

Только после кладбища, на поминках, Петр Чернышев узнал, как Татьяна Навка с остальными подругами Анастасии Заворотнюк иногда «нарушали» ее жесткую диету.

Сначала он хотел, чтобы никто не пил и не поднимал бокал за актрису. Он думал, что это могло оскорбить память жены, с которой они не пили пять лет.

«И я говорю: „Петр, почему?“ Он говорит: „Ну, мы уже пять лет не пьем…“ Я говорю: „Ну, это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами. Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал“. И он согласился», — рассказала Навка.

На поминках все гости вспоминали веселые моменты, связанные с Заворотнюк, смеялись. Чернышев после этого поблагодарил Навку за то, какая была атмосфера.

«Получилось, будто мы не провожаем ее, а отмечаем ее день рождения», — передела его слова фигуристка.

По словам Навки, Чернышев очень стойко переносил те невзгоды, которые обрушились на Заворотнюк. Он круглосуточно контролировал каждого доктора и медсестру, тренировался вместе с Анастасией, ходил с ней на процедуры.

«Петя… мы его называем Иисус Христос, потому что я действительно других таких людей не знаю. Он все это вытащил на своих плечах», — подчеркнула спортсменка.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк долгие годы скрывала от любимой мамы одну тайну.