Поддержала маму и избегала внимания: Прокофьева пришла на могилу к Заворотнюк
Ольга Прокофьева почтила память Анастасии Заворотнюк с ее близкими и коллегами
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Со смерти «прекрасной няни» прошло 40 дней.
Коллега умершей в результате продолжительной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, посетила ее могилу. Со смерти знаменитости прошло 40 дней.
Знаменитость старалась прятаться от объективов камер: она опустила голову и надела солнцезащитные очки, пишет StarHit.ru. Издание также отмечает, что Ольга Прокофьева была рядом с мамой Анастасии Заворотнюк.
Актриса признавалась, что во время съемок «Моей прекрасной няни» между многими сложились хорошие приятельские отношения.
«Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого», — говорила Прокофьева.
При этом контакт с семьей боровшейся с онкологией Заворотнюк артистка решила не поддерживать. Прокофьева объяснила это тем, что близкие Анастасии дали понять, что хотят самостоятельно справиться с настигшей их бедой. Но это не мешало некогда знавшим Заворотнюк интересоваться друг между другом о ее состоянии.
«Я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди», — откровенно призналась Прокофьева.
На церемонии прощания знаменитость замечена не была.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк.
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