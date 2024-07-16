Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора Вэнса своим вице-президентом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 92 0

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса

Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора Вэнса своим вице-президентом

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Выборы президента США 2024

Что известно о «напарнике» кандидата в президенты США?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал на должность вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом политик написал в своем личном блоге в социальной сети.

«После длительных размышлений и оценки талантов я решил, что человек, наиболее подходящий на должность вице-президента Соединенных Штатов, это сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо», — говорится в сообщении.

Трамп перечислил заслуги Вэнса и отметил, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах».

Что нужно знать о напарнике Трампа

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа в 1984 году в Миддлтауне, штат Огайо. После окончания средней школы он записался в морскую пехоту и был направлен в Ирак, где занимался связями с общественностью. В 2009 году он окончил университет штата Огайо, а в 2013 — Йельскую школу права.

В прошлом, прежде чем стать сторонником Трампа, Вэнс всячески критиковал его. В 2016 году во время предвыборной кампании Трампа Вэнс писал, что тот «достоин осуждения» за его «антииммигрантскую» политику, но позже удалил посты.

К 2022 году он изменил свое мнение и начал поддерживать Трампа, когда ему удалось с его помощью победить соперников в республиканском Сенате. Тогда он извинился за свои слова и стал надежным сторонником Трампа в Конгрессе.

Сенатором от Огайо Вэнс стал в январе прошлого года.

Кроме того, когда произошло покушение на Трампа, Вэнс предположил в своем личном блоге, что к инциденту привела стратегия кампании президента Джо Байдена.

Его отношение к Украине

Ранее сенатор выступал с критикой помощи Украине со стороны США. По его мнению, Штатам необходимо заняться обеспечением безопасности собственной границы.

«Наша политика в отношении Украины не имеет смысла, я слушаю госсекретаря Блинкена, но что мы вообще собираемся делать дальше? Какая у нас финальная цель? Как долго это будет длиться? Пока президент не объяснит нам понятным языком, не думаю, что стоит выписывать им чеки», — говорил Вэнс в интервью CNN.

Также сенатор утверждал, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат на войну с Россией.

«Украина не должна вступать в НАТО, а пригласить их во время войны — значит пригласить нашу страну на войну. Вы хотите, чтобы американские сухопутные войска были в Украине?» — писал сенатор.

Вэнс призвал американцев дать отпор идее о вступлении Украины в НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что национальный съезд Республиканской партии выдвинул Дональда Трампа кандидатом на пост президента США.

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