Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Национальный съезд Республиканской партии выдвинул Дональда Трампа кандидатом на пост президента США. Об этом сообщает издание ТАСС.

Официальное объявление было сделано после подтверждения кворума делегатов.

Дональд Трамп набрал достаточное число голосов, чтобы представлять политическую силу на выборах главы Соединенных Штатов в 2024 году.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Ожидается, что позднее Трамп выступит с речью.

Выборы главы Соединенных Штатов запланированы на 5 ноября 2024 года. 27 июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Глава Соединенных Штатов Джо Байден допустил «вопиющие ошибки» в своем специальном обращении к нации по поводу покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.