Неудачное покушение: агенты ФБР изучают прошлое пытавшегося убить Трампа стрелка

Были ли сообщники у нападавшего? Или он действовал в одиночку?

Главная международная новость сейчас — это покушение на Дональда Трампа. На первый взгляд, оно объединило американцев — насилие в отношении республиканца вызвало однозначное осуждение. Попытку убить кандидата в президенты США также осудили десятки мировых лидеров, включая тех, кого нельзя назвать сторонниками бывшего и весьма вероятно будущего главы Белого дома.

Однако на деле, произошедшее, скорее, стало поворотной точкой, после которой политическая борьба внутри США лишь обострится. А Дональд Трамп, раненный в ухо, теперь имеет все шансы на безоговорочную победу в предвыборной гонке. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко продолжит.

Тихий пригород Питсбурга замер в ожидании. Полиция и агенты ФБР обыскивают дом Томаса Крукса, подозреваемого в деле о покушении на экс-президента Трампа. 20-летний парень вел тихую неприметную жизнь с родителями. В 22 года окончил школу. На этих кадрах он получает диплом. По словам одноклассников, необщительного парня многие недолюбливали.

«Над ним всегда издевались. Каждый день. Он был просто изгоем без друзей. Даже обедал он в одиночестве. Я имею в виду, он сидел всегда один за обедом. Иногда он приходил в школу в охотничьем костюме и, кажется, он состоял в местной стрелковой команде», — вспоминает Джейсон Колер, одноклассник Крукса.

Об увлечении стрельбой говорит и футболка в которой Крукс был в день покушения. На ней логотип популярного ютуб-канала о стрелковом оружии, авторы которого детально разбирают винтовки, автоматы.

В ФБР уже заявили — сообщников у 20-летнего студента Томаса Крукса не было — он действовал в одиночку. Винтовка, из которой велась стрельба, была куплена легально его отцом.

В машине Крукса нашли взрывчатку. Ее происхождение еще предстоит установить. Не ясны и мотивы стрелявшего. Как и его политические взгляды. В 17 лет он делал пожертвования партии демократов, но после вступил в ряды республиканцев. У спецслужб нет доказательств того, что Томас Крукс страдал психическими заболеваниями. Так же не установлены его связи с экстремистскими организациями. Тем не менее, у официального следствия все еще недостаточно информации.

«У нас не было покушений на президентов со времен Рейгана в 81-м году. На данный момент у нас мало сведений. Необходимо выяснить, работал ли этот парень как волк-одиночка или в этом участвовал кто-то еще», — заявил Ричард Голдингер, окружной прокурор округа Батлер.

Предвыборная гонка в США, по накалу страстей, уже тянет на голливудский боевик. Пока действующего лидера страны по полной высмеивают по национальному телевидению, экс-президента и главного оппонента Байдена — Дональда Трампа — пытаются убить прямо во время выступления перед избирателями.

Речь Трамп так и не закончил, но реакция последовала такая, о какой его команда не могла и мечтать. Согласно опросу, шансы на победу возросли почти до 65 процентов.

С этим согласны и американские журналисты. Time тут же сделал его героем обложки, а Telegraph назвал произошедшее событием настолько значимым, что Трамп теперь, не зависимо от того, что придумают демократы, однозначно будет доминировать в этой гонке.

«Он не мог бы выглядеть более похожим на американского героя, даже если бы попытался. Агенты секретной службы пытались увести его в безопасное место, но Трамп велел им подождать. В итоге, мы видим фото, которое точно войдет в историю», — пишут в The Telegraph.

Сторонники Трампа по всей стране тут же вышли на митинги в его поддержку. Плакаты развернули в Нью-Йорке у Trump Tower и во Флориде у резиденции республиканца.

«Все, что я знаю, так это то, что теперь Трамп точно победит! Произошедшее ужасно. И это на 100% война против американского народа», — уверена Дарлин Саводжи, сторонница Трампа.

Подливает масла информация о том, что якобы команда Трампа как раз перед его выступлением просила усилить меры безопасности. Но получила отказ. В конгрессе даже прозвучало мнение о косвенной причастности президента Байдена к покушению.

«Джо Байден как-то сказал своим спонсорам, что настало время избавиться от Трампа. И знаете что? Именно это кто-то и попытался сделать при помощи винтовки. Это ровно то, что Джо Байден сказал своим спонсорам по телефону», — уверена Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей от штата Джорджия.

Несмотря на ранение, Трамп не стал отменять ближайшие мероприятия. Уже сегодня в Милуоки начинается съезд республиканцев. По официальным данным, служба безопасности в этот раз готовится основательно. Часть улиц уже перекрыта, а местная полиция переведена в режим повышенной готовности.