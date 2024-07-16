На грани гражданской войны? До чего Байден довел население США

Политика действующего президента страны обернулась против него самого.

США с каждым днем приближаются к полномасштабной гражданской войне — неудавшееся покушение на кандидата в президенты страны Дональда Трампа лишь подтверждает это. Так считает политолог и американист Дмитрий Дробницкий, рассказавший о подробностях текущей ситуации в Штатах изданию «БИЗНЕС Online».

По словам эксперта, попытка убийства Трампа стала следствием политики действующего президента США Джо Байдена. Его предвыборная кампания была всецело направлена на убеждение населения в том, что Трамп опасен и должен быть остановлен любой ценой, иначе Америке грозит неминуемое уничтожение.

Даже американский сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул в качестве кандидатуры на пост будущего вице-президента страны, комментируя стрельбу на выступлении лидера Республиканской партии, отметил, что после многолетней анти-трамповской пропаганды демократов «совсем не удивительно, что нашелся человек с ружьем».

«Сейчас очень многие люди, которые выступают со стороны Республиканской партии, говорят, что в Америке дела плохи. Очень все близко к насильственному гражданскому конфликту. Можно использовать данный повод, чтобы направить свой месседж американцам, и Байден уже попытался такое сделать, сказав, что политическому насилию нет места в обществе. То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно. Остановить такое просто призывами к миру вряд ли получится», — поясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о вероятном будущем вице-президенте США Джей Ди Вэнсе.