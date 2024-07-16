В Москве произошло массовое отравление шаурмой

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В больницы обратились по меньшей мере 17 человек. В каком они состоянии?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Массовые отравления в России

Новый случай массового отравления в Москве. На этот раз во всем винят фаст-фуд. С жалобами к медикам обратились не менее 17 человек. Все они ели шаурму.

По последней информации, госпитализировано 14 человек. Предварительный диагноз как под копирку — резкое ухудшение самочувствия вызвала кишечная инфекция сальмонеллез, как заявили в Следственном комитете.

Под подозрение попали три точки. Владельца одной из них удалось разыскать. Расследованием также занялся Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, как не подхватить ротавирусную инфекцию летом.

Тема:
Массовые отравления в России
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