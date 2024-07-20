Жителей Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем

До конца дня в городе-курорте возможно резкое ухудшение погоды.
Фото: www.globallookpress.com / Modesti Giuseppe / Tips Images
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Над Черным морем не исключено формирование смерчей. Об этом сообщается на официальном портале Сочи.
Жителей города предупреждают, что до конца дня в предгорной и горной зоне возможен сильный дождь, местами град. При этом на участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей над морем.
Также сообщается, что городские службы переведены на усиленный режим работы, а ситуация находится на контроле оперативного штаба.
Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
На днях о возможном формировании смерчей Гидрометцентр предупредил москвичей. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд пояснил, что подобные природные явления стали вероятны для европейской части России из-за потепления климата и исключать их нельзя.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими опасными природными явлениями грозит россиянам изменение климата.
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