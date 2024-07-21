«Все будет не так просто»: таролог об исходе выборов президента США

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. В гонке участвуют действующий лидер страны Джо Байден и предыдущий — Дональд Трамп.

На данный момент действующий президент Джо Байден стремительно теряет не только поддержку американских избирателей, но и самых преданных сторонников. Против него выступили значимые фигуры Демократической партии — например, экс-президент США Барак Обама и спикер Сената Чак Шумер.

А многочисленные попытки реабилитироваться после провальных дебатов с Дональдом Трампом окончательно провалились. Несмотря на заявления о готовности продолжать участие в предвыборной гонке, давление на Байдена со стороны коллег по партии усиливается с каждым днем. Кроме того, подводит кандидата в президенты и его здоровье.

Недавно стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом (COVID-19). И это не единственный недуг политика. На протяжение нескольких лет Байден транслирует странное поведение. Он неоднократно спотыкался на ровном месте, пытался поздороваться с воздухом. Многие связывают оговорки Байдена и поведение с серьезными проблемами со здоровьем.

А ведь еще в 2023 году таролог Айгуль Хуснетдинова в беседе с 5-tv.ru предсказывала неудачи Джо Байдена на выборах и возникновение проблем со здоровьем. Она также отмечала, что доверие к президенту значительно пошатнется.

«К Байдену отношение будет не очень хорошее. Его позиция достаточно шаткая. Карты видят эту ситуацию и показывают, что положение Байдена не очень стабильно, то есть к нему нет доверия больше», — предсказывала Айгуль.

Еще тогда карты говорили о том, что Байден будет до последнего стремиться к победе, сквозь проблемы со здоровьем и другие неприятности на его пути.

«Он будет стремиться до последнего. Но здесь карты не говорят, что будет все прям замечательно. Карты не сулят такую безоговорочную победу, потому что здесь есть младшие арканы. Да, если бы здесь был хотя бы один старший аркан, то можно было бы говорить об уверенной победе.

Есть шансы, но если он приложит какие-то очень серьезные усилия, тогда можно о чем-то говорить. Здесь необходимо его вывести на новую какую-то ступень, то есть ему нужно сделать инъекцию какую-то здоровья, очень сильную. Его нужно поднять на какой-то новый уровень, физический, интеллектуальный», — заявляла таролог.

Кроме того, сбылось предсказание Айгуль Хуснетдинова о том, что второго кандидата в президенты Дональда Трампа поддержит общественность. Она также отмечала его предстоящий успех в предвыборной гонке. Однако в то же время карты сулили появление юридических проблем у политика.

«На данный момент у него очень сильная угроза, связанная с юридическими моментами, связанная с законом, то есть, перевернутое правосудие. Это говорит о том, что на его пути может встать там уголовное преследование, проблемы с законом. Эта карта ставит очень четкий и закрытый шлагбаум», — предсказывала таролог.

В этом вопросе карты не соврали. В ходе выборов Дональду Трампу действительно был озвучен обвинительный приговор. Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали его виновным в фальсификации деловой документации.

Сам Трамп все претензии отрицал и называл вердикт позором для страны. А журналист Такер Карлсон называл обвинительный вердикт концом американского правосудия и выразил мнение, что Трамп победит на выборах, если его не убьют.

Кроме того, карты еще в 2023 году намекнули на предстоящее покушение на Дональда Трампа.

В результате многие аспекты, названные тарологом, стали реальностью.

В своем раскладе Айгуль Хуснетдинова говорила и о странном исходе выборов в США. По ее словам, в результате не будет какой-то однозначной победы.

«Мы, конечно, хотим, чтобы победил Трамп, чтобы ситуация изменилась, но по ощущениям все будет не так просто», — отмечала она.

Сбудется ли последнее предсказание таролога — узнаем совсем скоро.

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