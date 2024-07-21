Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 131 0

46-й президент США заявил, что выходит из предвыборной гонки.

Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов

Фото: www.globallookpress.com / Tierney L. Cross - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов. Соответствующее сообщение было опубликовано на его страничке в социальной сети X.

«Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — говорится в публикации.

Байден отметил, что решение выбрать Харрис вице-президентом было его лучшим решением. Он также призвал демократов объединиться, чтобы не дать кандидату в президенты США Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.

О выходе Байдена из предвыборной гонки стало известно сегодня вечером. Байден написал об этом в соцсети. Он уточнил, что свой действующий срок доработает до конца.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус Байдена может быть обманом Белого дома.

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