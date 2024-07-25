Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу

Песков: Россия открыта для переговоров с Украиной
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Зеленский еще в 2022 году законодательно запретил вести переговоры с Россией. Тогда о чем на самом деле говорят в Киеве?
Власти России открыты для переговоров с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — сказал он.
Сейчас, как отметил Песков, звучат очень разные заявления с той стороны, и пока не совсем понятна позиция Украины и Запада. Также имеет место быть и другой вопрос — законодательный запрет официального Киева на ведение переговоров с Москвой. Следовательно, России предстоит прояснить и услышать разъяснения насчет диалога, заключил представитель Кремля.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины* Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой. Однако в России не особо верят подобным словам.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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