«Встаю в восемь утра»: Карина Истомина рассказала о жизни в Краснодаре

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Истомина призналась, что ей сложно привыкнуть к Краснодару после жизни в Москве

«Встаю в восемь утра»: Карина Истомина рассказала о жизни в Краснодаре

Фото: Instagram* / smolovfedor_10

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Модель тяжело переносит климат южной столицы России.

Жене футболиста Федора Смолова Карине Истоминой сложно привыкнуть к Краснодару после жизни в Москве. В этом блогер призналась в своем Telegram-канале.

Истомина переехала в южный город после того, как спортсмен перешел из столичного «Динамо» в «Краснодар». По ее словам, решение супруги принимали сообща, однако трудностей избежать все-таки не удалось. Так, к другому климату оказалось непросто привыкнуть их грудной дочери Лоре. У малышки из-за этого изменился режим и привычки, теперь она не может уснуть без мамы, хотя с пяти месяцев спала самостоятельно.

Также блогер жалуется на сложную бытовую жизнь.

«Я устала. Успокаиваю себя тем, что сейчас мы обживемся, и я, наконец, примусь за свою рутину. Сейчас у меня ее нет. Я встаю в восемь утра и начинаю обзванивать ремонтников, управдома и решать бытовые вопросы», — делится эмоциями Истомина.

В этой суматохе она старается не запускать ведение своих блогов. Только благодаря няне ей удается справляться с навалившимися трудностями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель и блогер Карина Истомина рассказала о том, как футболист Федор Смолов необычно сделал ей предложение руки и сердца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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