На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Арины

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня день добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна маленькой Арине из Челябинска. У девочки очень опасное заболевание легких. Для лечения в ее возрасте крайне необходимо специальное устройство для откашливания. Однако оно стоит более полутора миллиона рублей. Для семьи Арины — эта сумма неподъемная, поскольку все деньги уходят на препараты и обследования. Но помочь можем мы с вами. Для этого отсканируйте QR-код, который вы видите на экране, или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Маленькая Арина в семье — главная непоседа. Все надо потрогать, везде заглянуть, ничего интересного не пропустить. Она постоянно улыбается. Даже в тот момент, когда начинает жужжать ингалятор и ей снова приходится сидеть в маске.

Когда Арина только родилась, врачи говорили, что девочка здорова, но через четыре месяца диагностировали тяжелое и неизлечимое заболевание — муковисцидоз. С тех пор все в жизни малышки по строгому расписанию: прием лекарств, 5-6 ингаляций и прыжки на фитболе или на надувной лошадке — не потому, что это весело, а потому что так проще очистить легкие.

«Организм выделяет очень много слизи, которую выводить очень тяжело. Она обволакивает органы дыхания, пищеварительного тракта, печень. Поэтому органы дыхания начинают плохо развиваться», — рассказывает о болезни дочери папа Арины.

Болезнь ослабляет организм, он очень уязвим для инфекций. Ребенка надо беречь даже от малейшей простуды. Последнее обострение лечили месяц.

В остальном Арина ничем не отличается от сверстников. Гуляет с родителями, с удовольствием бегает за соседскими собаками во дворе, обожает мультфильмы и любит играть с сестренкой. Но болезнь все равно неизбежно прогрессирует.

Уже существуют дорогостоящие препараты, которые могут корректировать муковисцидоз на генном уровне. Вот только для такой «тяжелой артиллерии» Арина пока еще мала. Все, что может облегчить ей жизнь сейчас — это откашливатель и специальный пневмовибрационный жилет. Он помогает хорошенько прокашляться и свести риск инфицирования легких к минимуму.

«Да, это безусловно улучшение качества жизни, потому что первое, что мы должны делать помимо препаратов — это очищение легких от мокроты. Если взрослые, я говорю, мы можем откашлять, то детки не могут. И это может привести к необратимым последствиям, когда участки легких перестают вентилироваться. Возникает аталектаз и мы уже это легкое не можем расправить», — объясняет заместитель главного врача госпиталя, гастроэнтеролог, педиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Горяинова.

Стоит такое устройство 1 600 000 рублей. Накопить сложно, все деньги у семьи уходят на обследования, анализы и лекарства. Родителям девочки остается надеяться только на помощь неравнодушных людей.

Мы с вами, все вместе, можем помочь маленькой Арине.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Арине, обратившись напрямую в благотворительный фонд.