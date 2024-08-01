«Когда же я все это успею»: хореограф Дружинин рассказал о своей мечте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Хореограф Дружинин мечтает снять сериал про танцы

«Когда же я все это успею»: хореограф Дружинин рассказал о своей мечте

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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В детстве знаменитость сыграл в фильме. Теперь он хочет оказаться по другую сторону камеры.

Заслуженный артист России и именитый хореограф Егор Дружинин рассказал, о чем он мечтает. В детстве ему повезло сняться в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», теперь же он хотел бы снять собственный проект — сериал, а также мюзикл для юной аудитории.

В данный момент танцовщик ищет способы приблизиться к мечте, он предвкушает скорые съемки в новом сезоне сериала «Вампиры средней полосы». В нем ему досталась роль Бориса Феликсовича. Все это, по словам Дружинина, популярность и известность, полученная благодаря усилиям и таланту.

«В театр могут пригласить звезду просто потому, что она вызывает резонанс у публики. Но все же в танцевальном сообществе проверяют друг друга в работе — встречаются на мастер-классах, в постановках, коллаборациях, на разных чемпионатах и конкурсах. И таким образом узнают, каков человек на самом деле», — отметил Дружинин в интервью на драйв-шоу на «Авторадио».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Дима Билан представляет отпуск своей мечты.

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