Завалы разбирали всю ночь: последнее об обрушении дома в Нижнем Тагиле

На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей.

Спасатели обнаружили еще одного выжившего под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. У мужчины многочисленные травмы, его передали врачам. По данным Минздрава, из 20 пострадавших около половины остаются в больнице. Один ребенок в тяжелом состоянии — его перевезут на лечение в Екатеринбург. Растет число погибших — их уже четверо.

Местные власти пообещали компенсации их семьям, а также всем пострадавшим и тем, кто потерял имущество. На месте ЧП работает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Над местом обрушения двух подъездов в Тагиле еще накануне были установлены специальные мачты освещения и дополнительное оборудование, поэтому разбор завалов не прекращался даже ночью и продолжается до сих пор.

В темное время суток из-под обломков удалось спасти еще двух человек. Появление пострадавшего мужчины встретили аплодисментами.

К сожалению, выросло и число погибших: при разборе обнаружено тело 14-летней девочки, которую искали накануне. Также подтверждена информация о гибели еще одного взрослого. Жертвами взрыва на данный момент стали четыре человека. Еще 11, включая пятерых детей, остаются в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по 1,5 миллиона выделят семьям погибших. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. В газовой компании, которая обслуживала дом, прошла выемка документов, возбуждено уголовное дело.