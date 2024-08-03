Дата назначена. Трамп намерен провести дебаты с Харрис

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Трамп намерен 4 сентября провести дебаты с Харрис на площадке Fox News

Дата назначена. Трамп намерен провести дебаты с Харрис

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me

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Тема:
Выборы президента США 2024

Схватка политиков за кресло главы государства состоится в штате Пенсильвания на площадке Fox News.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп собирается 4 сентября провести дебаты с вице-президентом страны — его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

По словам Трампа, мероприятие состоится в штате Пенсильвания. Организатором дебатов будет телеканал Fox News. Точное время и место будут определены позднее.

Изначально дебаты должны были пройти 10 сентября на площадке другой телекомпании. Но Трамп заявил, что они слишком симпатизируют демократам, представителем который в предвыборной гонке является Харрис.

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский вице-президент Камала Харрис оговорилась и назвала себя лидером США.

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