В Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами, пострадали 25 человек

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 41 0

Среди них четверо детей.

В Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами, пострадали 25 человек

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому / krksledkom

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Автобус с туристами слетел в кювет и опрокинулся на трассе в Красноярском крае, в нем находились 30 пассажиров. Об этом сообщило ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным Минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Все они доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации, водитель автобуса, следовавший со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.

«Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса», — добавили в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос поезд столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел в семь утра. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда прямо перед поездом.

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