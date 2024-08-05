«Собирали по частям»: при ударе Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли женщины и дети

В центре внимания мирового сообщества сейчас ближневосточный регион, который все ближе к полномасштабной войне. Глава Госдепа США Энтони Блинкен созвал совещание с коллегами по странам «большой семерки».

Вашингтон просит оказать дипломатическое давление на Иран, который, по некоторым данным, уже сегодня нанесет удар возмездия по Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Пока же Тель-Авив отбивается от ракетных атак Ливана и сам бьет по пригородам Газы. С подробностями из палестинского анклава Софи Назилла.

Очередные удары по территории Газы со стороны Израиля были нанесены накануне. Ракеты ВВС Израиля попали по двум школам и в больницу на западе столицы анклава.

В школе жили тысячи палестинцев, которые в результате боевых действий в секторе Газа были вынуждены стать беженцами. В результате жестокого налета израильской авиации к западу от города Газа десятки человек погибли и еще десятки до сих пор могут оставаться под завалами. Медицинские бригады доставляют погибших и раненых в больницу в центре города Газа.

Пока известно минимум о 30 погибших. После попадания ракеты здание загорелось. Многих беженцев удар ЦАХАЛ застал на улице. Территорию давно не обстреливали. Помещения успели обжить, наладить хоть какой-то быт.

Женщина не может подойти к телу своего ребенка. Пятилетняя девочка погибла на месте. С другой стороны здания местные пытаются тушить огонь, нужно попасть внутрь. Много людей еще находятся под завалами. Раненых к машинам медиков несут на одеялах. Среди пострадавших очень много детей. Людей без сознания доставляют в больницу.

В Газе призывают к возмездию. Люди не понимают, почему Израиль с такой жестокостью бьет по зданиям с мирными жителями.

«Мы мусульмане и останемся мусульманами. И, если нас убьют, наши дети продолжат наше дело. Этих людей эвакуировали из дома на улицу, потом в школу, в чем их вина? Мы собираем их по частям, где же человечность? Нам больше ничего не нужно, мы просто хотим достойной жизни», — говорит отец, потерявший ребенка в ходе израильской атаки.

Всего по территории, на которой находится школа, было выпущено шесть ракет.

«Школу бомбили, в ней находились безоружные гражданские лица, большинство из которых были детьми. Было извлечено значительное количество людей, но некоторые люди все еще находятся под завалами. Район подвергся бомбардировке впервые, и вскоре после этого нам сообщили, что его планируют атаковать вновь», — рассказывает волонтер Мохамед Эйсса.

В Израиле же заявили, что на территории школ располагались базы ХАМАС. Якобы таким образом они прикрываются мирными жителями. В самой организации уже пообещали отомстить и нанести свой удар по Израилю.

ЦАХАЛ, судя по всему, останавливаться не собирается. За последние несколько дней это уже третья атака на места скопления беженцев в Газе. В прошлый налет на школу Хадиджа в городе Дейр-Эль-Балах в центральной части сектора погибли 42 палестинца, более 100 человек были ранены.