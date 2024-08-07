Третья сторона: назван возможный виновник разрушения брака Аффлека и Лопес

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 9 0

In Touch Weekly: актер Аффлек настоял выбрать между ним личным менеджером Лопес

Третья сторона: назван возможный виновник разрушения брака Аффлека и Лопес

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Он всюду следовал за певицей, и актеру это надоело.

Личный менеджер певицы Дженнифер Лопес проводил с ней слишком много времени — в итоге голливудский актер Бен Аффлек выдвинул своей супруге ультиматум. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера из окружения звездной пары.

«Быть женатым на Дженнифер Лопес — это то же самое, что состоять в отношениях с Бенни Медина», — указал источник издания.

Согласно информации In Touch Weekly, Аффлек потребовал от Лопес выбрать между ним и ее личным менеджером. Дело в том, что Бенни Медина сопровождал певицу во всех ее делах, не отставая ни на шаг.

Более того, певица лично настояла, чтобы менеджер сопровождал ее во время медового месяца с Аффлеком.

В начале августа певица Дженнифер Лопес публично поставила жирную точку в отношениях с актером Беном Аффлеком. Так, она вышла в свет без венчального кольца, а обручальное надела на безымянный палец левой руки.

Отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились с другими. И в 2021-м снова встретились, а в следующем году официально поженились в Лас-Вегасе.

На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии певицы Дженнифер Лопес перед скорым разводом с актером Беном Аффлеком.

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