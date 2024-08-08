Что вы натворили? США просят Украину объяснить, что произошло в Курской области

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

США запросили у Украины разъяснения по атаке ВСУ на Курскую область

Что вы натворили? США просят Украину объяснить, что произошло в Курской области

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По последним данным, при массированной атаке украинских боевиков на регион РФ пострадал 31 человек, шестеро из которых — дети.

Соединенные Штаты попросили у Украины разъяснения по массированной атаке, которую 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

«Последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получить более полное представление (о ситуации в Курской области — Прим.ред.)», — сообщил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что позиция США по поводу применения американского оружия по территориям Российской Федерации остается неизменной.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, пострадал 31 человек, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Генштаба Валерий Герасимов заявил о тысяче боевиков ВСУ, которые пытались прорвать границу РФ в Курской области.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:48
Что вы натворили? США просят Украину объяснить, что произошло в Курской области
4:22
«Странная мода»: депутат призвал лишать прав за отсутствие триколора на номерах
3:58
«Уже знают пол ребенка»: Курбана Омарова «застукали» с молодой женой в роддоме
3:36
«Не позволялось»: в каких условиях содержали обменянного Клюшина в СИЗО на Западе
3:18
«Изъяты вещества»: австрийская полиция предотвратила теракт на концерте Тейлор Свифт
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака