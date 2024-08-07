Герасимов: около тысячи боевиков ВСУ попытались прорваться в Курскую область

В атаке на российскую границу в Курской области, которая произошла 6 августа, принимали участие не менее тысячи украинских боевиков. Об этом президенту России Владимиру Путин сообщил глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

По его словам, российским войскам удалось предотвратить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь региона. Потери киевского режима составили 315 боевиков, 100 из которых ликвидированы. Помимо этого, ВС РФ удалось уничтожить 54 единицы боевой техники ВСУ.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — подчеркнул Герасимов.

В среду, 7 августа, Путин провел совещание по ситуации в Курской области. В ходе встречи президент назвал нападение боевиков ВСУ на Курскую область провокацией, а также призвал власти оказать всю необходимую помощь пострадавшему субъекту России. По поручению президента в регион отправились высококвалифицированные медицинские работники.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощь жителям Курской области и военным оказывает организация «Народный фронт».