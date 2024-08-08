На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятимесячного Савелия

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У малыша врожденный порок сердца, ему нужна срочная дорогостоящая операция в Германии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня на Пятом канале «День добрых дел.» Наша помощь нужна совсем малышу. У пятимесячного Савелия врожденный порок сердца. Ему нужна срочная операция в Германии стоимостью два миллиона рублей.

Помочь семье собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета!

Савелию не нужно особых поводов, чтобы смеяться и быть в хорошем настроении. Лишь бы колыбель качалась, а мама с папой были рядом. Улыбка не сходит с его лица, даже когда приходится пить лекарство или измерять сатурацию.

Сатурация - 82, пульс - 142. С такими показателями во время пандемии коронавируса пациентов отправляли в реанимацию. А маленький Савелий с этим живет каждый день. Кувыркается, играет, правда, долго не может –  губы синеют, на коже выступает пот. О том, что у ребенка тяжелейший порок сердца, родители узнали еще во время беременности.

Мальчик появился на свет 8 марта и стал самым главным подарком для мамы. Ему сразу сделали операцию на открытом сердце. Оно у него всего с одним желудочком вместо двух, артерии смещены. Сейчас сердце едва справляется и не может нормально насыщать кислородом кровь.

«Вообще, прогнозы при таких пороках сердца – они неблагоприятные. Это паллиативная коррекция, которая продлевает жизнь ребенку. Своеобразные мостики к трансплантации сердца. В России трансплантацию сердца детям до 16 лет не делают», – говорит Елена Ершова, мама Савелия.

У Савелия есть старшая сестренка, которая, не раздумывая, отвечает, что болит у ее брата – сердечко. А еще она знает, что мама и папа разговаривали с десятками врачей, обзвонили несколько клиник по всему миру и нашли ту, где малышу готовы помочь.

В Германии обещают восстановить анатомию сердца, сохранив все четыре камеры, и заставить орган работать практически полноценно.

«Это полуторажелудочковая реконструкция, безусловно, одна из оптимальных методик, которая может помочь малышу. Но опять-таки нужно ориентироваться на его состояние, в каком состоянии он будет на тот момент, когда он будет госпитализирован, и когда доктор возьмет его жизнь в свои руки», – объясняет главный врач детского медицинского центра Надежда Раппопорт.

Медлить нельзя. Уже готов загранпаспорт и все необходимые документы. Но все упирается в деньги – дорога и хирургическое вмешательство обойдутся более чем в 100 тысяч евро. Мама Савелия в декрете, работает только отец. Они уже накопили значительную часть суммы. Помогли сотни людей. Но этого мало.

Теперь вся надежда родителей на неравнодушных зрителей Пятого канала – надо собрать еще 2 000 000 рублей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Савелию, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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