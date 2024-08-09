Новый соперник: Трамп и Харрис сойдутся на дебатах уже в сентябре

Дональд при этом свою позицию в отношении Камалы не изменил, не считая ее хоть сколько-нибудь подходящим кандидатом в президенты США.

Передача президентской власти в США в следующем году будет мирной при любых обстоятельствах. С таким уверением выступил Дональд Трамп.

Он заявил, что будет добиваться проведения честных выборов в ноябре, но не стремится к захвату власти. В злых умыслах его заподозрил Джо Байден. Все последние годы действующий глава Белого дома расценивал ситуацию в январе 2021-го как попытку Трампа устроить госпереворот. Тогда, за несколько дней до инаугурации, толпа сторонников проигравшего кандидата ворвалась в здание Конгресса и разгромила его, во всем тогда обвинили Трампа. Впрочем, в суде это доказать не удалось.

Трамп же уверен, что команда Байдена сумела сфальсифицировать результаты выборов четырехлетненй давности. Тогда экс-президенту не хватило несколько процентов голосов. Впрочем, сам Трамп созвал пресс-конференцию, чтобы заявить, что готов договариваться со своим новым соперником по президентской гонке. Они с Камалой Харрис сумели согласовать даты всех трех предвыборных дебатов: они пройдут 4, 10 и 25 сентября на разных федеральных каналах.

При этом своего мнения относительно самой Харрис Трамп явно не изменил, заявив, что не считает ее хоть сколько-нибудь подходящим кандидатом в президенты.