«Без разбору стреляли»: Мурашко навестил пострадавших от обстрела ВСУ в больнице

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 45 0

Мурашко навестил раненных от атаки ВСУ мирных жителей в больнице

«Без разбору стреляли»: Мурашко навестил пострадавших от обстрела ВСУ в больнице

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Раненые жители Курской области рассказали о жестокости украинских боевиков.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил больницу в Курской области, где находятся пациенты, пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ. Он встретился с жителями региона, получившими ранения в результате атаки украинских боевиков.

Среди пострадавших была Наталья, жительница Суджанского района. Она рассказала министру, как спасла жизнь своему племяннику, закрыв его собой от огня украинских военных. В тот день семья ехала на двух машинах, когда по одной из них был открыт огонь из танка. Наталья, находившаяся в другом автомобиле, успела увернуться от обстрела, но ее машина съехала в кювет.

«Да они без разбору стреляли. Они, даже когда мы в кювет слетели, они даже нас добивали. Видели уже, что мы в кювете. Я племянника загородила собой. И мне попало в плечо. Я думала, все погибли. Муж погиб, а брат живой здесь в отделении ожоговом», — сказала Наталья.

Мурашко также поговорил с двумя другими женщинами, получившими ранения в результате атак. Одна из них, врач, направлялась на помощь в Суджанскую больницу, когда ее машина попала под обстрел. Министр выразил ей благодарность за ее самоотверженную работу.

Вторая женщина, жительница Суджи, рассказала, как ее автомобиль был полностью разрушен в результате атаки дрона. Она получила осколочное ранение в бедро, но сейчас уже чувствует себя лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко предостерег киевский режим от провокаций.

Тема:
Курская область
10 авг
Главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны
10 авг
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области
10 авг
Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничья Курской области
10 авг
«Я с вами!» — Дима Билан поддержал жителей Курской области
10 авг
Российские Су-30СМ и Су-35С нанесли удары по ВСУ в приграничье Курской области
10 авг
Москва направила технику и специалистов для обустройства ПВР в Курской области
10 авг
ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области
10 авг
«Мы своих не бросаем!» — SHAMAN поддержал жителей Курской области
10 авг
«Мы с тобой»: акция в поддержку жителей Курской области прошла в Петербурге
10 авг
В Минцифры объяснили, как жители Курской области могут оформить выплату
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.99
1.43 95.18
1.05
Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Последние новости

22:40
Путин назвал востребованными проекты участников форума «Машук»
22:20
Главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны
22:00
Раскрыла секрет: Ивлеева рассказала, как сохраняет фигуру после похудения
21:40
«Без разбору стреляли»: Мурашко навестил пострадавших от обстрела ВСУ в больнице
21:20
«Отчаянно пытаются»: принц Гарри просит защиты у Карла III
21:00
МИД предупредил об украинских дипфейках с кадрами брифинга Захаровой

Сейчас читают

«Калашников» презентовал ручной пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом
Город Золотого кольца России: Суздаль празднует тысячелетний юбилей
«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака