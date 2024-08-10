США ждут от Израиля дополнительные сведения об ударе по школе в секторе Газа

Белый дом запросил у Израиля дополнительные сведения касательно атаки ЦАХАЛ по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Эдриенн Уотсон, официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) администрации США.

«Мы в контакте с израильскими коллегами, которые заявили, что их целью были высокопоставленные должностные лица ХАМАС, просим предоставить нам дополнительные подробности», — сказано в сообщении.

Более сотни человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара израильской армии по школе в центре города Газа 10 августа. ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев во время утренней молитвы. В здании школы также действовал пункт временного размещения беженцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа. Одна из выживших после атаки женщин заявила, что в школе не было вооруженных людей, только беженцы, пришедшие на утреннюю молитву.