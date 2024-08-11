ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Срочная новость 2 629 0

За сутки противник потерял до 230 боевиков.

ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Курская область

Российские силы за последние сутки пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Противостоять противнику удалось в районе населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны РФ отметили, что за минувшие сутки противник потерял до 230 боевиков и 38 единиц техники — в том числе четыре бронетранспортера и семь бронированных машин.

Кроме того, за все время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1350 украинцев и 29 танков.

ВСУ атаковали российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело. Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата десять тысяч рублей. Продолжается контртеррористическая операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО уничтожили несколько БПЛА самолетного типа над Воронежской областью.

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