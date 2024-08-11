«Абсолютно рабочие моменты»: Головин рассказал об отношении к постельным сценам

Ревнует ли звезду «Кадетства» его жена — актриса Александра Попова?

Актер Александр Головин заявил, что ничего не имеет против съемок в постельных сценах, лишь бы сам по себе проект был стоящим. При этом его супруга, актриса Александра Попова, с пониманием относится к его позиции.

«Я соглашаюсь на постельные сцены. И сразу скажу — супруга не ревнует. Тут главное, чтобы был хороший проект, а такие сцены имели бы ключевое значение. Это абсолютно рабочие моменты», — цитирует Головина Teleprogramma.

При этом сам звезда сериала «Кадетство» ревнует свою жену, поэтому Попова вынуждена отказываться от съемок в излишне откровенных сценах.

На премьере фильма «В потоке трех стихий», где Головин сыграл главную роль, актер ответил на вопросы корреспондента 5-tv.ru. Помимо прочего он назвал себя победителем, потому что супруга выбрала его.

Головин признался, что перестал участвовать в шоссейно-кольцевых гонках, так как регулярно занимал вторые места. В итоге он решил уйти из спорта, поскольку хотел побеждать, но из-за актерской карьеры не мог достаточно тренироваться для этого.

Но, хоть в гонках у актера не сложилось, он все равно считает себя победителем, потому его супруга Александра Попова решила выйти за него замуж.

Головин женился на Поповой в 2023 году. Пара познакомилась на съемочной площадке, сыграв влюбленных в документальном фильме о скандальных футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезда «Кадетства» Головин прилюдно втоптал свою дочь в грязь.