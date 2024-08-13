«Это было б хорошо»: Трамп рассказал о желании подружиться с Путиным

Трамп захотел вновь поладить с Путиным в случае победы на выборах
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Кандидат в президенты США отметил — российского лидера он считает лучшим из лучших в своем деле.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах надеется наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску.
«Надеюсь, мы снова с (Путиным. — Прим. ред.) поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.
Политик напомнил, что во время его президентства отношения США и России находились были неплохими.
«У меня были хорошие отношения с Путиным», — отметил Трамп.
Также кандидат в президенты США отметил, что считает Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лучшими из лучших в своем деле.
«Путин — хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — указал Трамп.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.
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