Скрытно: в США заявили, что Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Американский политик Маккарти: Обама тайно руководит кампанией Харрис

Скрытно: в США заявили, что Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Тема:
Выборы президента США 2024

Экс-президент США даже готов будет вмешаться в гонку, если его об этом попросят.

Экс-президент США Барак Обама в тайне руководит президентской кампанией кандидата на пост Камалы Харрис. Об этом газете New York Post сказал бывший спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти.

«Обама переходит от управления Белым домом к управлению кампании Харрис», — сказал Маккарти.

Он отметил, что в команде Харрис есть Дэвид Плоуффе. Он был руководителем президентской кампании Обамы в 2008 году. Кроме того, немалую роль играют и бывшие главные советники Обамы. К примеру, генпрокурор Эрик Холдер, который помог провести процедуру проверки кандидатуры на должность будущего вице-президента.

В команду к себе Харрис привлекла и Стефани Каттер. Она была заместителем руководителя предвыборной кампании Обамы в 2012 году, в качестве старшего советника своей кампании по стратегическим сообщениям. Также Харрис ожидает у себя в команде в скором времени увидеть и Джима Марголиса. Его рекламная фирма участвовала в продвижении президента Обамы.

«Президент Обама вмешается, если Харрис попросит его об этом», — уверенно заявил Маккарти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоятся дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис.

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