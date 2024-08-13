«При поддержке Запада»: глава ФСБ Бортников об атаке ВСУ на Курскую область

Бортников: ВСУ атаковали Курскую область при поддержке коллективного Запада
Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru
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В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили террористическую атаку на Курскую область при поддержке стран Запада, их цели — мирные жители и гражданские объекты. Такое заявление сделал директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в ходе заседания НАК.
«Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты», — сообщили в комитете.
Также отмечается, что по указанию Бортникова в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические мероприятия (КТО), введены соответствующие правовые режимы. Вместе с тем в этих регионах принимаются меры по организации защиты россиян, предупреждения и пресечения терактов.
Во вторник, 13 августа, в Москве под руководством Бортникова прошло заседание НАК. На нем рассматривались вопросы повышения готовности российских субъектов к отражению террористических посягательств, а еще приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения СВО.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.
Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские танки РТ-91 принимают участие в атаке ВСУ на Курскую область. Польша предоставила украинской армии порядка 60 подобных боевых машин.
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