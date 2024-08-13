СМИ заявили об участии польских танков в атаке ВСУ на Курскую область

Defence24: польские танки РТ-91 принимают участие в атаке ВСУ на Курскую область
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi
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Тем временем в регионе продолжается эвакуация людей в безопасные районы.
Польские танки РТ-91 Twardy участвуют в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает портал Defence24.
«Стоит отметить, что 22-я украинская механизированная бригада представляет собой соединение, действующее в том числе на технике, предоставленной Польшей (РТ-91 и БМП-1). Да и сами солдаты, вероятно, тоже проходили обучение в нашей стране», — уточнил автор статьи.
По информации издания, Польша предоставила ВСУ порядка 60 подобных боевых машин. Перед нападением на российский регион украинские боевики модернизировали такни при помощи дополнительной реактивной брони и решетчатых экранов.
В польском издании также подчеркнули, что РТ-91 — это обновленная модель советского танка Т-72М1. Их сконструировали в 1990-х годах.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области.
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