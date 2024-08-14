Им оказался некий гражданин Украины.

Генпрокуратура Германии заявила «Известиям», что принципиально не будет комментировать сообщения о выдаче ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков». Сегодня немецкие СМИ опубликовали информацию, что по делу есть первый подозреваемый — некий украинец Владимир, инструктор по дайвингу. И как, по версии немецких следователей, он мог погрузиться на дно Балтийского моря и провести сложнейшую операцию, изучил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот что значит немецкая педантичность. Все думали, они забыли, а они, наоборот, рапортуют, что выдан ордер на арест подозреваемого — конкретного украинца.

«Следственные органы даже выдали ордер на арест третьего человека по имени Владимир З., сотрудника школы подводного плавания. Следователи считают, что 44-летний мужчина, скорее всего, может быть причастным к взрыву на газопроводе», — пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Это цитата из расследования сразу двух уважаемых в Германии изданий. Рассказывают, кто заложил взрывчатку на дне Балтийского моря. Читателю предлагают поверить в трех опасных украинских диверсантов, которые до этого учили туристов нырять. Называют конкретную киевскую компанию. А дальше любой может распутать дело.

Три клика — и на сайте легко находятся загадочные фигуранты расследования: Евгений и Светлана У. — Успенские и там же сам Владимир З. Точнее, Ж. Ж — значит Журавлев. А также телефоны, места работы опасного подрывателя. Мы позвонили, голос в трубке все отрицал:

«Нет, никак не связана с дайвинг-центром».

Скоро весь интернет завалят фотографиями агентов У., Ж., к ним, возможно, другие подтянутся. У этой дайвинг-конторы в Киеве и канал на YouToube есть. Немецкое общество увязнет в обсуждениях версии, которая возникла из ниоткуда.

И это не первая попытка. Был уже немецкий фильм, доказывали: злоумышленники пробрались к трубопроводу на 15-метровой яхте.

Здесь же пытались убедить зрителей в том, что погружение любителей на 80 метров возможно. Были интервью, эксперименты. Но зачем? Установка мощной бомбы посреди неспокойного Балтийского моря на глубине 80 метров — задача нетривиальная. Просто «украинские дайверы» так не смогут в принципе.

«Очень много узлов отказа и очень большая вероятность, что это все не сработает. А учитывая стратегический характер этой диверсии, у тех, кто это организовывал, не было права на ошибку», — объяснил исполнительный директор центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

Тогда зачем морочить головы порядочным бюргерам? Все дело в том, что они должны надеяться. Вот Швеция и Дания честно признались: ничего искать не будут, дела свои закрыли. Последовать их примеру пытались и немцы, но в итоге оттягивают позор.

В августе инвесторы перестали верить в экономику Германии. Суммы инвестиций рекордно снизились — результат той самой индустриализации, которая началась после взрывов. Исчез дешевый российский газ, а с ним — дешевые европейские товары.

«Они решили, что если сделают Украину виновной в подрывах на „Северных потоках“, это никакой роли не сыграет. Ведь в западном мире никто не возмущается тем, что Украина саботирует энергобезопасность Германии», — отметил политолог Айк Хамер.

Европейский обыватель должен пойти по ложному следу, забыть, что накануне взрыва в регионе проводились учения НАТО, а Байден уверенно заявлял: с «Северными потоками» он разберется.

«Мы положим этому конец», — заявлял президент США.

«Каким образом?» — уточнили у него.

«Обещаю вам, мы сможем это», — заверил Байден.

Еще Европе не стоит напоминать о версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который сообщил, что взрывы — диверсия не столько против России, сколько против Германии. Ее надо было усмирить.

Ее и усмирили. Накануне второй годовщины разрушения немецкой экономики немецкое общество занято беготней за призрачными «украинскими мстителями», которых вот-вот должны были схватить в Польше. Но они успели вернуться на Украину.