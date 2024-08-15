На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Миланы

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На Пятом канале — День добрых дел! И сегодня мы просим о помощи для восьмилетней Миланы. У девочки — детский церебральный паралич, из-за которого она не может полноценно ходить. Без операции, стоимостью более одного миллиона рублей, ребенок вскоре может полностью утратить эту способность. Помочь семье собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета!

Восьмилетняя Милана занимается по несколько часов в день, чтобы научиться ходить самостоятельно. Каждый шаг этой упорной девочки — маленькое чудо. Ведь Милана и ее сестра-близнец родились очень рано, когда мама была на двадцать пятой неделе беременности. Из-за этого произошло кровоизлияние, у обеих пострадал мозг. Врачам удалось спасти малышек, но прогнозы были неутешительными.

«Что не будет ни разговаривать, ни сидеть, ни голову держать, ни самостоятельно кушать, ни дышать — шансов нет ни на что. Но тогда я просто для себя решила, что я сделаю все, чтобы дать им то, что поможет им в этой жизни подняться», — рассказывает Марина Алферова, мама Миланы.

Массаж, бассейн, лечебная физкультура. Ежедневная борьба за полноценную жизнь дала результат. Несмотря на тяжелый диагноз — ДЦП — сейчас Милана даже пытается бегать. Правда, пока она держится за руку мамы, но сохранять равновесие получается все лучше.

Но, как бы Милана ни старалась, одними тренировками — даже самыми усердными — недуг не победить. Из-за того, что ребенок растет, а значит, растут и мышцы, — спастика в ногах, которая мешает девочке ходить, становится все сильнее.

«Единственным способом помочь Милане является проведение селективной дорзальной ризотомии. Цель нашей операции — убрать чрезмерное напряжение в мышцах ног и дать ей возможность самостоятельно передвигаться», — объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

Сейчас движения скованы в результате избыточных импульсов из мозга. Хирурги подрежут корешки, по которым они поступают. Тогда напряжение в мышцах пройдет, причем не только в ногах. А это важно, ведь из-за ДЦП Милане трудно еще и говорить.

Операция и последующее лечение стоят 1 200 000 рублей. С этим препятствием семье не справиться в одиночку. Нужна помощь неравнодушных людей.

Мама Миланы надеется и верит в то, что дочка встанет на ноги и сможет самостоятельно, без ее помощи, прожить эту жизнь. И ее надежды сбудутся, если не упустить время. Мышцы могут потерять эластичность, поэтому откладывать операцию нельзя. Именно сейчас она будет наиболее эффективной и принесет этой трудолюбивой девочке максимальную пользу.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Милане, обратившись напрямую в благотворительный фонд.