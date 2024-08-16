«Локальный характер»: в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве потеплеет, возобновятся дожди

«Локальный характер»: в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик также поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные.

Дожди вновь накроют Москву уже в следующую среду, 21 августа. Об этом сообщил руководитель прогностического «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Как объяснил эксперт, понедельник и вторник, 19 и 20 августа, порадуют москвичей теплой погодой. Воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, а ветер сменится с северного и северо-западного на западный.

«Вероятность дождей при этом будет минимальной, осадки, скорее всего, накроют Москву в среду, 21 августа», — уточнил Шувалов.

На грядущих выходных, 17 и 18 августа, будет облачно, однако температура немного поднимется, сообщил синоптик. По его словам, столбики термометров подскочат до 23–25 градусов плюсовой температуры.

В беседе с «Известиями» Шувалов отметил, что на выходных в Москве возможны и кратковременные осадки. Однако, по его информации, переживать за ливни не стоит, поскольку дожди будут иметь «локальный характер» и не продлятся долго. Он также предупредил, что утро в выходные в Москве может быть достаточно прохладным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о погоде в конце августа и начале сентября в Москве.

Тема:
Погода
15 авг
Жара и раннее бабье лето: о погоде в конце августа и начале сентября в Москве
12 авг
Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса
12 авг
«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
12 авг
Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье
11 авг
«Хлынет полярный воздух»: погода на следующей неделе заставит достать москвичей куртки
10 авг
«Температура просядет»: какой будет погода в Москве и Петербурге на выходных
9 авг
«Заметный дождь»: холодный фронт придет в Москву в выходные
8 авг
Не прекратятся до конца дня: Москву вновь накроют сильные дожди с грозами
7 авг
«В небе соберутся мощные облака»: Москву вечером накроет дождь с грозой
7 авг
Яркий светящийся шар: что делать при встрече с шаровой молнией
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

15:12
«Три-четыре прилета»: очевидцы об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
15:11
Обманчивая выгода: почему летом нельзя заливать воду в бачок стеклоомывателя
15:00
Семь человек ранены в результате удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
14:52
В Курской области до сих пор ищут пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ
14:37
Все в огне: опубликованы кадры с места пожара в донецком ТЦ «Галактика»
14:28
В Москве встретили победителей Международной олимпиады по ИИ

Сейчас читают

В Донецке загорелся ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ
Певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой
Новая эпидемия мирового масштаба? Что известно о лихорадке Оропуш
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака