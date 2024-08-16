«Локальный характер»: в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве потеплеет, возобновятся дожди
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Синоптик также поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные.
Дожди вновь накроют Москву уже в следующую среду, 21 августа. Об этом сообщил руководитель прогностического «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.
Как объяснил эксперт, понедельник и вторник, 19 и 20 августа, порадуют москвичей теплой погодой. Воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, а ветер сменится с северного и северо-западного на западный.
«Вероятность дождей при этом будет минимальной, осадки, скорее всего, накроют Москву в среду, 21 августа», — уточнил Шувалов.
На грядущих выходных, 17 и 18 августа, будет облачно, однако температура немного поднимется, сообщил синоптик. По его словам, столбики термометров подскочат до 23–25 градусов плюсовой температуры.
В беседе с «Известиями» Шувалов отметил, что на выходных в Москве возможны и кратковременные осадки. Однако, по его информации, переживать за ливни не стоит, поскольку дожди будут иметь «локальный характер» и не продлятся долго. Он также предупредил, что утро в выходные в Москве может быть достаточно прохладным.
Ранее 5-tv.ru сообщал о погоде в конце августа и начале сентября в Москве.
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