«Локальный характер»: в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление

Синоптик также поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные.

Дожди вновь накроют Москву уже в следующую среду, 21 августа. Об этом сообщил руководитель прогностического «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Как объяснил эксперт, понедельник и вторник, 19 и 20 августа, порадуют москвичей теплой погодой. Воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, а ветер сменится с северного и северо-западного на западный.

«Вероятность дождей при этом будет минимальной, осадки, скорее всего, накроют Москву в среду, 21 августа», — уточнил Шувалов.

На грядущих выходных, 17 и 18 августа, будет облачно, однако температура немного поднимется, сообщил синоптик. По его словам, столбики термометров подскочат до 23–25 градусов плюсовой температуры.

В беседе с «Известиями» Шувалов отметил, что на выходных в Москве возможны и кратковременные осадки. Однако, по его информации, переживать за ливни не стоит, поскольку дожди будут иметь «локальный характер» и не продлятся долго. Он также предупредил, что утро в выходные в Москве может быть достаточно прохладным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о погоде в конце августа и начале сентября в Москве.