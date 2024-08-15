Жара и раннее бабье лето: о погоде в конце августа и начале сентября в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Синоптик Позднякова: жара в августе и раннее бабье лето ожидаются в Москве

Жара и раннее бабье лето: о погоде в конце августа и начале сентября в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Погода

Стоит ли москвичам готовиться к осенним дождям и холоду?

В конце августа в Москве температура воздуха вырастет до 28 градусов тепла, дождей практически не будет. О солнечной погоде передает Гидрометцентр России.

Синоптики сообщают, что в четверг, 15 августа, ожидается температура до плюс 23 градусов, а в пятницу она составит от плюс 24 до плюс 25 градусов. В субботу прогнозируется от 25 до 27 градусов тепла. Однако будет облачно, местами обещают кратковременный дождь. В воскресенье, 18 августа, ситуация похожая, но солнышко выглянет.

Следующая неделя начнется без осадков: в понедельник и вторник — от плюс 23 до плюс 28 градусов, а в среду, 21 августа, — до 29 градусов жары. Будет переменная облачность.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU подтвердила, что прогноз до конца августа оптимистичный, будет много тепла и солнца. По ее словам, в конце текущей недели в Москву придет скандинавский антициклон, который в дальнейшем сменится другим. При этом мощных циклонов с затяжными дождями не ожидается.

Причем, возможно, теплая погода поселится в Москве не только до конца лета, но даже пробудет с москвичами и в начале сентября. Не исключено и раннее бабье лето.

«Бабье лето может наступить раньше, чем классическая дата 14 сентября. Теплая неделя в сентябре точно будет, процессы в атмосфере развиваются так, что можно на это надеяться», — подчеркнула синоптик.

Как объяснила Позднякова, формируется блокирующий антициклон, который может немного задержаться и слиться с Азорским антициклоном, который как бы отвечает за бабье лето.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве и Подмосковье потеплеет и прекратятся дожди.

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