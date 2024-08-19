Возможная договоренность с Германией была заключена в 2022 году.

«Шито толстыми нитками» заявление экс-главы Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга о причастности Польши к подрыву «Северных потоков». Считает вице-спикер сейма страны Петр Згожельский.

«Это (заявление Ханнинга. — Прим. ред.) — прелюдия к попытке построить новый порядок в Европе!» — приводит EADaily заявление политика.

Польский депутат уверен, что Ханнинг состоит в команде «друга Путина» Герхарда Шредера, тем самым он переложил вину на Германию.

Ханнинг публично заявил об активном участии Польши в подготовке нападения на «Северные Потоки» в этом месяце. Он подчеркнул, что в 2022 году была достигнута договоренность между президентом* Украины Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой по атаке на газопровод.

По мнению Ханнинга, совокупный ущерб составил как минимум 20 миллиардов евро.

Теракт на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. В России по факту произошедшего завели уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польша отказала помогать Германии по делу «Северных потоков».

* Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.