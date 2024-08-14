СМИ узнали об отказе Польши помогать Германии по делу «Северных потоков»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

SZ: Польша не хочет помогать Германии в расследовании дела «Северных потоков»

СМИ узнали об отказе Польши помогать Германии по делу «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Почему Варшава дала предполагаемому террористу сбежать?

Польша не хочет помогать Германии в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

По информации SZ, нежелание Варшавы содействовать следствию было понятно еще в 2022 году, когда гавань польского города Кольберг удалила записи видеокамер, на которых могла быть запечатлена яхта «Андромеда», доставлявшая террористов к месту подрыва газопроводов. После этого власти Польши предоставили Германии совершенно бесполезную информацию о возможных участниках диверсии.

В Берлине предполагали, что Варшава намеренно затягивает ход расследования. К примеру, польское правительство так и не выдало Германии украинского инструктора по дайвингу Владимира З., которого подозревают в причастности к подрыву «СП». За прошедшее время он успел выехать из Польши и спрятаться на Украине.

Теракт на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. В России по факту произошедшего завели уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали об ордере на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков».

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