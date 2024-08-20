Зачистка неба: как работают российские расчеты ПВО и РЭБ в зоне спецоперации

Одна из самых главных задач бойцов — не попасть под удар дронов, которые боевики запускают в огромном количестве. Уничтожением беспилотников занимаются подразделения ПВО. Вмечте с расчетом зенитного ракетного комплекса ТОР на передовой работает и корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Из хорошо замаскированного укрытия в лесу расчет ЗРК «Тор» стремительно выдвигается в поле. В небе очередной беспилотник-разведчик боевиков ВСУ. По приезду на место военные ВС России первым делом выставляют спецограждения из антидроновых сетей.

«Они для FPV. Хорошо их останавливают, когда те летят, поэтому они очень хорошо помогают», — рассказывает замначальника «Тор М1» с позывным «Абакан».

Пока расчет готовится на месте, в нескольких километрах дежурит наблюдатель, также защищающий небо.

«Отработал я РЭБом — не получилось. Стрелковым оружием — не получилось. Наблюдаю визуально цель, веду огонь», — говорит стрелок поста воздушного наблюдения с позывным «Барнаул».

Пара минут и оператор ЗРК «Тор» ловит цель — незамедлительный пуск. Ракета ушла — расчет сразу сворачивается.

«Машина отработала, сбили вражеский дрон самолетного типа. Сбили вражеский дрон, очень похожий на „Валькирию“. Сейчас очень быстро, видим — все сетки разобраны, надо уезжать», — рассказывает журналист.

«Валькирия» на данный момент в небе летает чаще всего. Регулярно ищет орудия ВС РФ. Однако из сбитых беспилотников российские военные 20-й гвардейской танковой армии уже собрали целую коллекцию.

«Подразделения ПВО у себя на позициях по-быстрому соорудили вот такую выставку из сбитых целей. Здесь можно подробно познакомиться с БПЛА самолетного типа „Валькирия“, которые постоянно летают в небе и их регулярно приходится сбивать. Есть также вот такие „Лелеки“, тоже самолетного типа, тоже постоянно ведут воздушную разведку. Есть более любопытные экземпляры — вот такой „Эвенжер“, американское производство. Он отличается от „Лелеки“ — если здесь все сделано из пластика, то у „Эвенжера“ материал другой», — говорит корреспондент.

«Несет с собой, как представлено у нас на информационном листке, сбросы в виде двух ПТАБов. Заходит очень высоко, так как цель крупная и при низкой высоте высокая степень поражения его», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Январь».

У «Торов», «Панцирей» и иных систем ПВО на освобожденных территориях Харьковской области работы на данный момент хватает. Украинские боевики отступают и им ничего не остается, как наносить хаотичные удары по тылам.

«Сейчас дежурим постоянно, постоянно следим, постоянно наблюдаем. Замечаем — уничтожаем. Все схлопывается очень быстро. Бывает две ракеты в сутки, бывает — три. Достигало, буквально несколько дней назад, было пять пусков», — говорит начальник расчета «Тор М1» с позывным «Баграт».

А еще и сами установки очень часто необходимо выводить из-под огня.

«Под артиллерийском обстрелом были. HIMARS по нам били, FPV-дроны жгли. Все живы-здоровы», — рассказал механик-водитель с позывным «Дым».

Военные ВС России готовы работать дальше, защищая русскую землю от ударов боевиков ВСУ.