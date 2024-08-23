Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Сережи

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У мальчика — тяжелый порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции нашего канала «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю восьмилетнего Сережи.

Мальчику нужна срочная операция стоимостью более двух миллионов рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам, зрителям Пятого канала,  удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 913 тысяч 167 рублей. Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
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