Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Сережи
У мальчика — тяжелый порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции нашего канала «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю восьмилетнего Сережи.
Мальчику нужна срочная операция стоимостью более двух миллионов рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 913 тысяч 167 рублей. Спасибо вам большое!
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