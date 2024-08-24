«Скандал на свадьбе»: сын Гоар Аветисян набросился с кулаками на женщину

Что стало причиной такого поведения у маленького мальчика?

Четырехлетний сын визажиста Гоар Аветисян — Гаспар — чуть не сорвал платье с женщины на свадьбе, когда пытался отобрать букет невесты для мамы. Этот момент блогер опубликовала в своем личном блоге.

«Скандал на свадьбе. Гаспар пытался вырвать букет для мамы. Любой ценой. Когда очень хочешь, чтобы мама вышла замуж», — подписала ролик Гоар.

Во время традиционного обычая, когда невеста бросила свой букет в группу незамужних женщин, цветы поймала другая гостья. Однако оставлять трофей себе она не хотела — собиралась подарить его Гоар.

Но в следующий момент к ней подбежал Гаспар и начал тянуться за букетом, дергая женщину за лиф и юбку платья, из-за чего чуть не оголил ее перед глазами гостей.

Получив букет, мальчик вручил его маме, которая лишь смеялась, наблюдая за ситуацией. Женщина, которая поймала цветы, снова их взяла, желая произнести речь и торжественно подарить Гоар. Но Гаспар снова накинулся на нее.

Хоть многие гости и восприняли с юмором поведение мальчика, подписчики Гоар были возмущены воспитанием ребенка.

Они утверждали, что мама не научила его нормальному поведению, раз он позволяет себе такое. Они призвали Аветисян заняться сыном, чтобы он не стал абьюзером и тираном.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гоар Аветисян показала архивное фото до похудения.

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