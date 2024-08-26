«Нет свободы»: Кнайсль призвала отбросить иллюзии о Западе после задержания Дурова

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 845 0

Кнайсль: задержание Дурова показывает отсутствие свободы слова на Западе

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

В Еврокомиссии считают Telegram платформой для заговоров, а его пользователей — конспирологами.

Россияне, которые считают Запад чем-то фантастическим, нужно задуматься после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Бизнесмен сам мог считать, что в Европе все замечательно. Однако там нет свободы и верховенства закона. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с 5-tv.ru.

«Это еще одна иллюстрация того, что в Европе нет свободы, нет верховенства закона. И, к сожалению, есть много людей, у которых есть эта иллюзия, и я думаю, что Дуров был одним из тех, кто думал, что на Западе все замечательно и Запад — это фантастика», — сказала она.

Кнайсль назвала безумием арест Дурова, ведь нельзя владельца социальной платформы обвинить распространение наркотиков, преступлении против детей и контрабанде оружия, будто он был ко всему этому непосредственно причастен. Не нужно быть экспертом в области права, чтобы назвать происходящее неправильным.

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Экс-глава МИД Австрии обратила внимание: Telegram является платформой, в которой есть много как украинских, так и российских каналов. Там присутствует огромное количество с разных сторон. По словам Кнайсль, это плюрализм, который не любят в Еврокомиссии.

В Европейской комиссии негативно относятся к Telegram. В последние два-три года там обвиняли платформу в том, что она предназначена для заговоров, правого экстремизма и антисемитизма. Так, европейские чиновники считают людей, имеющих свой Telegram-канал, конспирологами.

«Я не удивлюсь, если они объявят Telegram вне закона, если они запретят его», — подчеркнула Кнайсль.

То же самое касается и угрозы в адрес соцсети X. В частности, бывший министр финансов Франции Тьерри Бретон написал американскому предпринимателю и владельцу платформы Илону Маску «очень неприятное письмо». Поводом стало интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое взял у него бизнесмен.

Кнайсль добавила, что о такой ситуации внутри Европейского союза она рассказывает в своей книге «Реквием по Европе». Задержание Дурова стало очередной иллюстрацией того, что в Европе нет свободы и верховенства закона.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что срок содержания Дурова под стражей продлен. По местному законодательству первоначальный срок задержания не может превышать 96 часов.

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