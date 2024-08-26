Срок содержания Дурова под стражей продлен

По местному законодательству первоначальный срок задержания не может превышать 96 часов.
Фото: Reuters / Albert Gea
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Срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова был продлен французскими властями. Об этом сообщает AP.
Согласно местному законодательству первоначальный срок задержания не может превышать 96 часов. По окончании этого периода судья может либо предъявить обвинения задержанному, либо освободить его.
Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции.
При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали на молчание западных НКО после ареста Дурова.
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